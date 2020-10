Lavoro: assessore Roma, surreali gli attacchi dei sindacati a ministra Dadone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questa fase occorre contemperare "l’implementazione dello smart working e un’efficiente erogazione dei servizi da parte della pubblica amministrazione e in particolar modo da parte degli enti locali". Lo riferisce, in una nota, l’Assessore al Personale di Roma Capitale Antonio De Santis. "Per questo appaiono surreali gli attacchi dei sindacati nei confronti della ministra Dadone, sino a proclamare addirittura lo stato di agitazione motivato anche col fatto che la quota di smart working stabilita non sarebbe sufficiente. Non siamo in un lockdown come quello di marzo - continua De Santis- e quindi attività e servizi al momento non possono essere sospesi o rallentati come a marzo. Bisogna modulare le decisioni sulla base della realtà attuale. Fabiana Dadone ha mostrato di saper gestire con lucidità e prontezza questi mesi così articolati e complessi, organizzando massicciamente lo smart working che fino a marzo nella pubblica amministrazione italiana era una rarità assoluta. La ministra andrebbe quindi supportata in modo costruttivo, tenendosi lontani da strumentalizzazioni". (Com)