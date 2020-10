© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - L'assessore della Regione Lazio al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola e diritto allo studio universitario, Politiche per la ricostruzione, Claudio Di Berardino interviene al webinar "Settimana Europea della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro 18 -23 ottobre 2020 - Dati e prospettive nella provincia di Viterbo" promosso dalla Asl di Viterbo in collaborazione con Regione Lazio, Inail, Ispettorato territoriale del Lavoro, nell'ambito della settimana europea per la salute e la sicurezza sul lavoro. L'evento sara' trasmesso in diretta streaming. Per partecipare al seminario on line è necessario compilare una scheda di partecipazione e collegarsi al sito https://global.gotomeeting.com/join/578315061 - Ore 15- L’Assessore alla Sanità e Integrazione Socio Sanitaria, Alessio D’Amato visita la Struttura Residenziale Riabilitativa di Poggio Mirteto. L’evento si svolge in Via Finocchietto, Poggio Mirteto, (Rieti) - Ore 15 (segue) (Rer)