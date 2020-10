Usa: sondaggio Unf, Biden in vantaggio di un solo punto su Trump in Florida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, è in vantaggio di un solo punto sul presidente in carica Donald Trump nello Stato della Florida, a meno di due settimane dalle elezioni del prossimo 3 novembre. Lo rivela un sondaggio condotto da Public Opinion Research Lab della University of Northern Florida. In base alle rilevazioni, Biden avrebbe il favore del 48 per cento degli elettori contro il 47 per cento di Trump. Il vantaggio di Biden rientra nel margine di errore di 3,3 punti percentuali del sondaggio. Il sondaggio rispecchia un sondaggio Hill/Harris della Florida, pubblicato la settimana scorsa, che ha mostrato entrambi i candidati in stallo con il 48 per cento. Una vittoria per Biden nel "Sunshine State" potrebbe essere potenzialmente catastrofica per le possibilità di rielezione di Trump. Il presidente ha vinto lo Stato nel 2016 con poco più di 100 mila voti e ne ha fatto una parte centrale della sua campagna per un secondo mandato, diventando anche residente in Florida l'anno scorso. Tuttavia, secondo il sondaggio, il 49 per cento dei probabili elettori disapprova il suo lavoro, rispetto al 47 per cento che approva. Il voto per corrispondenza nello Stato ha già visto una massiccia affluenza alle urne, con più di 2,5 milioni e mezzo di schede raccolte nel primo giorno di votazioni anticipate. Si tratta di oltre il 20 per cento dell'affluenza alle urne rispetto al 2016. Nel sondaggio dell'Unf, il 43 per cento degli intervistati ha detto che avrebbe votato per posta, contro il 29 per cento che prevedeva di votare di persona in anticipo e il 26 per cento che avrebbe votato il giorno delle elezioni. Il sondaggio è stato condotto tra gli 863 elettori registrati della Florida, tra il 12 e il 16 ottobre. (Nys)