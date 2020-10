Usa: Nasa tenta per la prima volta di raccogliere campioni di roccia da un asteroide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nasa spera di raccogliere una manciata di rocce dalla superficie di un asteroide per la prima volta nella sua storia. Secondo il sito "The Hill", la navicella spaziale Osiris-Rex oggi è entrata nell'orbita dell'asteroide Bennu, iniziando un avvicinamento di quattro ore e mezza sulla superficie del corpo spaziale. Mentre la missione segna il primo tentativo degli Stati Uniti di raccogliere campioni da un asteroide, il Giappone ha già completato l'impresa due volte. Osiris-Rex è stata lanciata per la prima volta da Cape Canaveral nel settembre 2016. La Nasa non saprà fino alla fine di questa settimana quanto materiale è stato effettivamente raccolto, o se la missione è andata a buon fine. Gli scienziati sperano che i campioni di Bennu forniscano materiale essenziale per conoscere meglio il sistema solare nel suo complesso e la sua evoluzione. La capsula col campione di materiale dovrebbe tornare sulla Terra e paracadutarsi nel deserto dello Utah nel 2023. (Nys)