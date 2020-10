Covid: Tofalo, Forze armate pronte a fare ancora loro parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le Forze armate hanno fornito e stanno fornendo un importante contributo nel corso della gestione dell'emergenza, ancora in atto, legata al Covid, contributo che si è rivelato decisivo in ogni fase". Lo scrive in una nota il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo. "La risposta della Difesa è stata pronta nei mesi passati e lo sarà anche adesso, mettendo in campo i propri uomini e le donne se necessario - sottolinea -. In questi giorni ho sentito sindaci e presidenti di regione chiedere l'intervento delle nostre Forze armate. La decisione è in capo al Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero della Difesa, tenendo conto delle esigenze territoriali. Faremo come sempre tutto il possibile". (com)