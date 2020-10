Italia-Spagna: concluso il Foro di dialogo a Roma, occasione per confronto su temi Ue e cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia e la Spagna hanno condiviso negli ultimi mesi la difficile esperienza legata alla pandemia di coronavirus ma anche la battaglia in Europa per spingere le istituzioni di Bruxelles a sostenere le economie del continente colpite dalla crisi. Oggi a Roma i governi dei due Paesi hanno potuto confrontarsi su questi e altri temi, nell'ambito del 17mo Foro di dialogo italo-spagnolo. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha inoltre ricevuto l'omologo Pedro Sanchez a Palazzo Chigi. Italia e Spagna condividono una comune visione, ovvero "l'impegno per una risposta rapida ed efficace al Covid-19, tanto sul piano sanitario che economico", ha detto Conte nel corso della conferenza stampa congiunta con Sanchez. Parlando ai giornalisti, il presidente del Consiglio ha chiarito che nel corso dell'incontro bilaterale di questo pomeriggio è stata ribadito l'auspicio e la necessità che il piano di aiuti europei, il Next Generation Eu o Recovery fund, "parta il primo gennaio del 2021" perché "i cittadini non possono aspettare". "Per noi - ha aggiunto - è un obbligo morale verso le vittime del Covid. Stiamo soffrendo tante perdite in entrambi i Paesi". (segue) (Res)