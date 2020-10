Italia-Spagna: concluso il Foro di dialogo a Roma, occasione per confronto su temi Ue e cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In riferimento alla presenza del capo del governo spagnolo in Italia, Conte ha affermato: "Ringrazio l'amico Pedro per aver deciso di partecipare a questo evento e per aver confermato questo incontro. Era importante farlo in un momento in cui i nostri Paesi stanno vivendo situazioni critiche: noi vogliamo testimoniare che seguendo le regole, la vita economica e politica può continuare". A seguito dell'incontro con Sanchez, il presidente del Consiglio ha evidenziato che "Italia e Spagna possono dare, dialogando, un grande contributo all'incremento della cooperazione ma anche alla casa comune europea". Nel corso dell'incontro bilaterale di questo pomeriggio a Roma "abbiamo parlato di tutto, ma in particolare di Europa, la nostra casa comune, della sfida sanitaria ed economica, della sostenibilità e del rapporto bilaterale Roma-Madrid", ha aggiunto. Secondo il capo dell'esecutivo italiano "le ricette nazionalistiche non hanno plausibilità di offrire risposte adeguate" alla crisi dovuta all'epidemia. (segue) (Res)