Italia-Spagna: concluso il Foro di dialogo a Roma, occasione per confronto su temi Ue e cooperazione (4)

- “Sono convinto che le aziende italiane e spagnole grazie al quadro delineato dai governi possano portare avanti sinergie, progetti condivisi fra le aziende dei due paesi, e possiamo far sì che questa comunanza possa avere rilevanza rispetto ad altri temi, come il Mediterraneo e le migrazioni. Siamo consapevoli che le migrazioni coinvolgono la dimensione della sicurezza, ma sicuramente abbracciano anche campi come la cooperazione e la responsabilità condivisa”, ha detto ancora il premier spagnolo. “Credo che il vertice di oggi e il lavoro di questi mesi sia molto importante. Voglio solo rivendicare che la conclusione tratta dal lavoro comune anche prima della pandemia è che lavorando insieme possiamo rendere più forti le nostre società e l’Unione europea. E’ un’ottima notizia per noi, ed è una notizia importante anche per l’Europa. Possiamo apportare il nostro contributo per rendere l’Europa più inclusiva e competitiva in un mondo che è sempre più in competizione”, ha concluso Sanchez. (segue) (Res)