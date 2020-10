Italia-Spagna: concluso il Foro di dialogo a Roma, occasione per confronto su temi Ue e cooperazione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del Foro bilaterale sono intervenuti anche diversi ministri. In mattinata il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha voluto sottolineare come di fronte alle prossime sfide che attendono l’Ue, due grandi Paesi europei come l’Italia e la Spagna hanno un ruolo fondamentale da svolgere. “Dobbiamo lavorare e collaborare verso i nostri comuni interessi, consapevoli della nostra storica vicinanza”, ha detto il titolare della Farnesina. “Sono certo che occasioni come quella odierna costituiscono un forte impulso ai nostri governi, e anche per accelerare l’organizzazione della Conferenza sul futuro dell’Ue che auspichiamo possa avere una guida autorevole”, ha detto il ministro. “Negli ultimi mesi l’Italia ha interpretato molto meglio la sua presenza nell’Ue”, ha ricordato Di Maio, rimarcando l’impegno di Roma e Madrid nei negoziati europei sul Recovery fund. “Queste risorse dovranno essere utilizzate a beneficio delle generazioni presenti e future”, ha detto Di Maio. (segue) (Res)