Italia-Spagna: concluso il Foro di dialogo a Roma, occasione per confronto su temi Ue e cooperazione (6)

- Stessa posizione per la ministra degli Esteri spagnola, Arancha Gonzalez Laya, secondo cui i due Paesi vogliono lavorare insieme affinché l'Europa abbia ruolo più rilevante nel mondo. Il capo della diplomazia spagnola ha evidenziato la necessità di un nuovo multilateralismo, "oggi unico modo per risolvere efficacemente problemi di interdipendenza". In tal senso, la ministra ha evidenziato la necessità che l'Europa agisca a partire dalla propria autonomia strategica permettendole di "resistere davanti a coloro che vogliono obbligarci a fare qualcosa che non vogliamo". Gonzalez Laya ha poi aggiunto che il progetto europeo deve "riumanizzare la globalizzazione senza lasciare nessuno indietro" e ha elencato alcuni punti che ritiene fondamentali per il futuro dell'Ue e della comunità internazionale. In primo luogo un rafforzamento del coordinamento con l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) che nell'affrontare la pandemia del coronavirus ha dimostrato "molta buona volontà", ma allo stesso tempo "poca capacità per aiutarci ad affrontare questa crisi" in termini di raccomandazioni su come agire e, pertanto, dovrà essere "maggiormente finanziata". (Res)