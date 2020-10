Ambiente: Viminale, nuove risorse per messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la conversione in legge del decreto 14 agosto 2020, n. 104, è operativo lo scorrimento della graduatoria (con un finanziamento di ulteriori 300 milioni di euro) dei progetti ammissibili per il 2020 presentati dagli Enti locali per gli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico. I Comuni beneficiari devono ora confermare l’interesse al contributo con una comunicazione da indirizzare al ministero dell’Interno. Lo riferisce il Viminale sul suo sito web. L’articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto, a decorrere dall’anno 2020, l’assegnazione di contributi agli Enti locali per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico. (segue) (Rin)