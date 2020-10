Coronavirus: New York, niente quarantena per chi viene da Stati limitrofi nonostante aumento casi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante un aumento dei casi di coronavirus in New Jersey, Connecticut e Pennsylvania, il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, hanno detto martedì che i visitatori provenienti da questi tre Stati vicini non saranno costretti alla quarantena, anche se ogni stato soddisfa i requisiti per la restrizione. Lo riporta il "New York Times". Il governatore ha poi chiarito in una dichiarazione che la frequenza degli spostamenti tra lo Stato di New York e i limitrofi non consente un monitoraggio costante o una chiusura dei confini. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati più di 64.200 nuovi casi e almeno 517 persone sono morte per il Covid-19 negli Stati Uniti. Nell'ultima settimana ci sono stati in media 59.269 casi al giorno, con un aumento del 34 per cento rispetto alla media di due settimane prima, e a New York si teme per una potenziale seconda ondata. Due settimane fa Cuomo ha chiuso attività non essenziali in alcune zone del Queens e di Brooklyn dove i tassi di positività erano aumentati. Dalla fine di giugno, New York, New Jersey e Connecticut hanno lavorato in concerto per creare una lista di stati da cui i viaggiatori che si recano nella regione sono soggetti a due settimane di quarantena. I lavoratori essenziali sono stati esentati dalla quarantena da quando è iniziata a giugno, e Cuomo finora non ha annunciato cambiamenti a questa politica. (Nys)