Uruguay: ex presidenti Mujica e Sanguinetti si dimettono da senatori (2)

- Sanguinetti per parte sua ha sottolineato il significato democratico che rappresenta il gesto di un congedo insieme a quello che per molti anni è stato un suo avversario politico. "Questo è un momento di conciliazione e di riaffermazione della democrazia", ha detto lo storico leader del tradizionale Partido Colorado, entrato in parlamento per la prima volta nel 1963 nelle fila del Partido Colorado. Nei primi anni 70 Sanguinetti fu ministro dell'Educazione, fino al golpe del 1973, e nel 1984 fu eletto come primo presidente della Repubblica del ritorno alla democrazia. Mujica ha fatto il suo ingresso in parlamento per la prima volta nel 1995 come deputato del Movimento di partecipazione popolare all'interno della coalizione del Frente Amplio. Il 25 ottobre del 2009 Mujica ottenne al primo turno il 48 per cento dei voti contro il 29 per cento di Luis Alberto Lacalle, del Partido Nacional. Al ballottaggio, tenutosi il 29 novembre Mujica fu eletto presidente dell'Uruguay con oltre il 52 per cento dei suffragi. Sotto la sua presidenza furono proposte ed approvate le leggi sulla legalizzazione delle droghe leggere e sul matrimonio egualitario. (Brb)