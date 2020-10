Usa: sondaggio Nyt/Siena, Biden alla pari con Trump in Georgia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fuga degli elettori bianchi istruiti potrebbe costare cara al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nello Stato della Georgia alle prossime elezioni del 3 novembre. Secondo un sondaggio del New York Times/Siena College pubblicato oggi, il capo della Casa Bianca è alla pari nei sondaggi con il candidato alla presidenza del partito democratico, Joe Biden. Ciascuno dei due contendenti infatti registra il 45 per cento delle preferenze, mentre il 10 per cento dei probabili elettori è indeciso. I Democratici non vincono in Georgia dal 1992. Il sondaggio è stato realizzato su 759 probabili elettori tra il 13 e il 19 ottobre 2020. Una vittoria di Biden nello Stato potrebbe essere decisiva, secondo gli esperti, e anche fare la differenza nel dare una maggioranza al Senato ai Democratici. Trump ha visitato la Georgia - uno Stato che ha vinto nel 2016 con cinque punti di vantaggio su Hillary Clinton - la scorsa settimana per il suo tour elettorale. (Nys)