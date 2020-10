Imprese: Profumo (Leonardo) ai dipendenti, Piano industriale rimane obiettivo primario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nostro Piano industriale, al servizio del paese, rimane l’obiettivo primario da perseguire con entusiasmo, responsabilità e massimo impegno, a partire dal mio. Così l’amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, in una lettera ai dipendenti. “La recente notizia della mia condanna in primo grado nel processo relativo al precedente ruolo in Mps mi ha comprensibilmente amareggiato, ma non ha scalfito la mia serenità d’animo: l’operato che ha caratterizzato tutta la mia vita, senza alcuna eccezione, si è sempre basato sulla correttezza, massima trasparenza, senso delle istituzioni e rispetto per le aziende che ho avuto l’onore di guidare”, ha scritto. (Rin)