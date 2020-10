Imprese: Profumo (Leonardo), mercato di riferimento ci sta dando fiducia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con piena fiducia nella giustizia italiana, attendo di conoscere le motivazioni della sentenza per ricorrere in appello e vedere affermati quei valori che hanno sempre animato la mia azione personale e professionale. Così l’amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, in una lettera ai dipendenti della società a seguito della sentenza di primo grado nel processo che lo ha coinvolto per il suo precedente ruolo in Mps. “In un momento così delicato per la nostra comunità e per l’intero paese, dobbiamo continuare ad agire con la solidità che ci contraddistingue da sempre: il nostro mercato di riferimento ci sta dando fiducia e i risultati ottenuti in un periodo segnato dalle gravi difficoltà della pandemia raccontano di un’azienda solida e di professionisti animati da passione e competenza”, ha scritto. (Rin)