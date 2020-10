Usa: Wall Street chiude in positivo: Dow Jones +0,40 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Borsa di New York ha chiuso stasera in territorio positivo. L'indice Dow Jones è salito dello 0,40 per cento, attestandosi a quota 28.308,49 punti, mentre il Nasdaq è cresciuto dello 0,33 per cento a 11.516,50 punti. Bene anche l'indice S&P 500 che ha messo a segno un progresso dello 0.47 per cento arrivando a 3.443,14 punti. Le azioni statunitensi sono aumentate il giorno in cui la presidente della Camera dei Rappresentanti Usa, Nancy Pelosi, ha fissato come scadenza per un accordo di stimolo economico prima delle elezioni. Pelosi ha dato istruzioni ai principali legislatori del Partito democratico di lavorare con i repubblicani per cercare di risolvere le divergenze critiche, sostenendo un ampio accordo con l'amministrazione Trump. La direttiva è arrivata dopo che lei e Steven Mnuchin, il segretario del Tesoro, hanno tenuto i loro ultimi colloqui, parlando per quasi un'ora al telefono. Un portavoce della signora Pelosi ha detto che ci sarà più chiarezza sui dettagli entro la fine della giornata. (Nys)