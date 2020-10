Uruguay: ex presidenti Mujica e Sanguinetti si dimettono da senatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ex presidenti dell'Uruguay, José "Pepe" Mujica e Julio Maria Sanguinetti, hanno detto addio all'attività politica rinunciando entrambi nello stesso giorno al loro seggio di senatore. L'annuncio è stato dato oggi nel corso di una seduta del senato dominata da un clima di profonda emotività. I due leader storici della politica non solo uruguaiana ma sudamericana hanno preso la difficile decisione rispettivamente all'età di 85 e 84 anni considerando in primo luogo il pericolo che costituisce il fatto di continuare ad esporsi al pericolo di contagio nel contesto della pandemia del nuovo coronavirus. "Amo la politica ma ancora di più amo la vita", ha detto Mujica, congedandosi dal parlamento. L'ex membro della guerriglia Tupamaros che dopo aver lottato contro la dittatura militare del suo paese e aver passato 12 anni in prigione divenne presidente in democrazia, ha quindi rivolto un ultimo appello ad abbandonare l'odio nella politica. "L'odio è cieco come l'amore ma l'odio è distruttore mentre l'amore è creatore", ha detto. (segue) (Brb)