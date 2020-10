Scuola: Azzolina su concorso insegnanti, si terrà in sicurezza, serve per poter assumere nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alle contestazioni sull'opportunità di tenere il concorso degli insegnati, la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, ha precisato: "Dovete immaginarvi dieci persone per laboratorio, distanziate, con gli igienizzanti e il controllo della temperatura all'ingresso. Ci servirà per avere meno precari l'anno prossimo perché potremo assumere". La responsabile della Scuola lo ha detto nel corso della registrazione di "Ottoemezzo" su La7. (Rin)