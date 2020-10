Italia-Spagna: concluso il Foro di dialogo a Roma, occasione per confronto su temi Ue e cooperazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando infine dei rapporti bilaterali con la Spagna, Conte si è detto convinto che la tragica esperienza della pandemia "ha unito ancora di più i nostri Paesi rafforzando la convinzione di lavorare insieme per la rinascita delle nostre società ed economie". Sanchez ha a sua volta sottolineato come Spagna e Italia "insieme sono più forti" e rendono anche l’Europa più stabile e coesa. “Senza l’impegno fra Italia e Spagna, l’accordo Ue sul Recovery fund non si sarebbe materializzato”, ha detto Sanchez, secondo cui questo è il momento di “rivendicare la nostra relazione. Il Recovery fund ci ha visto su posizioni simili e lo stesso vale sul cammino dell’Ue verso la transizione digitale ed ecologica. Il settore agro-industriale e turistico sono settori chiave per entrambi paesi. Siamo paesi mediterranei e questo ci accomuna dal punto di vista del riscaldamento climatico. È giusto portare avanti in modo comune le sfide che ci aspettano”, ha aggiunto il capo del governo spagnolo. (segue) (Res)