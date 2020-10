Conte e Sanchez ribadiscono l'impegno comune di Italia e Spagna nel rispondere all'emergenza Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia e la Spagna hanno condiviso negli ultimi mesi la difficile esperienza legata alla pandemia di coronavirus ma anche la battaglia in Europa per spingere le istituzioni di Bruxelles a sostenere le economie del continente colpite dalla crisi. Oggi a Roma i governi dei due Paesi hanno potuto confrontarsi su questi e altri temi, nell'ambito del 17mo Foro di dialogo italo-spagnolo. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha inoltre ricevuto l'omologo Pedro Sanchez a Palazzo Chigi. Italia e Spagna condividono una comune visione, ovvero "l'impegno per una risposta rapida ed efficace al Covid-19, tanto sul piano sanitario che economico", ha detto Conte nel corso della conferenza stampa congiunta con Sanchez. Parlando ai giornalisti, il presidente del Consiglio ha chiarito che nel corso dell'incontro bilaterale di questo pomeriggio è stata ribadito l'auspicio e la necessità che il piano di aiuti europei, il Next Generation Eu o Recovery fund, "parta il primo gennaio del 2021" perché "i cittadini non possono aspettare". "Per noi - ha aggiunto - è un obbligo morale verso le vittime del Covid. Stiamo soffrendo tante perdite in entrambi i Paesi".In riferimento alla presenza del capo del governo spagnolo in Italia, Conte ha affermato: "Ringrazio l'amico Pedro per aver deciso di partecipare a questo evento e per aver confermato questo incontro. Era importante farlo in un momento in cui i nostri Paesi stanno vivendo situazioni critiche: noi vogliamo testimoniare che seguendo le regole, la vita economica e politica può continuare". A seguito dell'incontro con Sanchez, il presidente del Consiglio ha evidenziato che "Italia e Spagna possono dare, dialogando, un grande contributo all'incremento della cooperazione ma anche alla casa comune europea". Nel corso dell'incontro bilaterale di questo pomeriggio a Roma "abbiamo parlato di tutto, ma in particolare di Europa, la nostra casa comune, della sfida sanitaria ed economica, della sostenibilità e del rapporto bilaterale Roma-Madrid", ha aggiunto. Secondo il capo dell'esecutivo italiano "le ricette nazionalistiche non hanno plausibilità di offrire risposte adeguate" alla crisi dovuta all'epidemia.Parlando infine dei rapporti bilaterali con la Spagna, Conte si è detto convinto che la tragica esperienza della pandemia "ha unito ancora di più i nostri Paesi rafforzando la convinzione di lavorare insieme per la rinascita delle nostre società ed economie". Sanchez ha a sua volta sottolineato come Spagna e Italia "insieme sono più forti" e rendono anche l’Europa più stabile e coesa. “Senza l’impegno fra Italia e Spagna, l’accordo Ue sul Recovery fund non si sarebbe materializzato”, ha detto Sanchez, secondo cui questo è il momento di “rivendicare la nostra relazione. Il Recovery fund ci ha visto su posizioni simili e lo stesso vale sul cammino dell’Ue verso la transizione digitale ed ecologica. Il settore agro-industriale e turistico sono settori chiave per entrambi paesi. Siamo paesi mediterranei e questo ci accomuna dal punto di vista del riscaldamento climatico. È giusto portare avanti in modo comune le sfide che ci aspettano”, ha aggiunto il capo del governo spagnolo.“Sono convinto che le aziende italiane e spagnole grazie al quadro delineato dai governi possano portare avanti sinergie, progetti condivisi fra le aziende dei due paesi, e possiamo far sì che questa comunanza possa avere rilevanza rispetto ad altri temi, come il Mediterraneo e le migrazioni. Siamo consapevoli che le migrazioni coinvolgono la dimensione della sicurezza, ma sicuramente abbracciano anche campi come la cooperazione e la responsabilità condivisa”, ha detto ancora il premier spagnolo. “Credo che il vertice di oggi e il lavoro di questi mesi sia molto importante. Voglio solo rivendicare che la conclusione tratta dal lavoro comune anche prima della pandemia è che lavorando insieme possiamo rendere più forti le nostre società e l’Unione europea. E’ un’ottima notizia per noi, ed è una notizia importante anche per l’Europa. Possiamo apportare il nostro contributo per rendere l’Europa più inclusiva e competitiva in un mondo che è sempre più in competizione”, ha concluso Sanchez.Nel corso del Foro bilaterale sono intervenuti anche diversi ministri. In mattinata il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha voluto sottolineare come di fronte alle prossime sfide che attendono l’Ue, due grandi Paesi europei come l’Italia e la Spagna hanno un ruolo fondamentale da svolgere. “Dobbiamo lavorare e collaborare verso i nostri comuni interessi, consapevoli della nostra storica vicinanza”, ha detto il titolare della Farnesina. “Sono certo che occasioni come quella odierna costituiscono un forte impulso ai nostri governi, e anche per accelerare l’organizzazione della Conferenza sul futuro dell’Ue che auspichiamo possa avere una guida autorevole”, ha detto il ministro. “Negli ultimi mesi l’Italia ha interpretato molto meglio la sua presenza nell’Ue”, ha ricordato Di Maio, rimarcando l’impegno di Roma e Madrid nei negoziati europei sul Recovery fund. “Queste risorse dovranno essere utilizzate a beneficio delle generazioni presenti e future”, ha detto Di Maio.Stessa posizione per la ministra degli Esteri spagnola, Arancha Gonzalez Laya, secondo cui i due Paesi vogliono lavorare insieme affinché l'Europa abbia ruolo più rilevante nel mondo. Il capo della diplomazia spagnola ha evidenziato la necessità di un nuovo multilateralismo, "oggi unico modo per risolvere efficacemente problemi di interdipendenza". In tal senso, la ministra ha evidenziato la necessità che l'Europa agisca a partire dalla propria autonomia strategica permettendole di "resistere davanti a coloro che vogliono obbligarci a fare qualcosa che non vogliamo". Gonzalez Laya ha poi aggiunto che il progetto europeo deve "riumanizzare la globalizzazione senza lasciare nessuno indietro" e ha elencato alcuni punti che ritiene fondamentali per il futuro dell'Ue e della comunità internazionale. In primo luogo un rafforzamento del coordinamento con l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) che nell'affrontare la pandemia del coronavirus ha dimostrato "molta buona volontà", ma allo stesso tempo "poca capacità per aiutarci ad affrontare questa crisi" in termini di raccomandazioni su come agire e, pertanto, dovrà essere "maggiormente finanziata". (Res)