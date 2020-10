Covid: Speranza, nuova serrata si può ancora evitare, dipende da noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nuova chiusura totale per contenere i contagi si può ancora evitare ma dipende dai comportamenti di tutti noi. Lo ha ribadito il ministro della Salute, Roberto Speranza, a “Di Martedì”, su La7. "Lavoriamo giorno e notte per evitare il lockdown ma l'esito non è scontato, dipende da quello che riusciremo a fare nelle prossime settimane - ha precisato -. C’è ancora un margine, abbiamo una possibilità di piegare la curva senza misure più drastiche. Ci stiamo provando, però dipende da noi, dal governo, dalle Regioni e dai cittadini con i loro comportamenti", ha aggiunto.(Rin)