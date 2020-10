Scuola: Azzolina, tenerla aperta è priorità, in Campania dispersione oltre il 18 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, è tornata a ribadire: "Abbiamo lavorato con molta umiltà per tutta l'estate con tutto il personale scolastico e le famiglie per riaprire le scuole, perché è quello che deve succedere in un Paese civile. La scuola è l'ultima cosa che deve chiudere, come succede anche in Francia e in Germania. La scuola è una priorità, è il presente e il futuro, dove formiamo i nostri ragazzi. Tenere chiuse le scuole in certe zone del Paese rischia di essere pericoloso perché poi quei bambini vanno in giro, vanno per strada, nei centri commerciali". Nel corso della registrazione di "Ottoemezzo" su La7 la responsabile della Scuola ha poi chiarito: "In un paese dove c'è una forte dispersione scolastica (in Campania supera il 18 per cento), la scuola è anche un luogo di socialità controllato, dove ci sono le regole e si insegna a rispettarle": (Rin)