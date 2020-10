Serbia: premier designata Brnabic presenta mercoledì nuova squadra di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier designata serba Ana Brnabic presenterà mercoledì 28 ottobre in parlamento la proposta di una nuova squadra di governo. Lo ha reso noto Aleksandar Vucic, presidente della Repubblica e leader della forza di maggioranza, il Partito progressista serbo (Sns). In una conferenza stampa tenuta oggi a Belgrado, Vucic ha precisato che entro giovedì saranno formate le commissioni parlamentari, venerdì sarà presentata la proposta di legge sui ministeri, la quale verrà esaminata nel corso del fine settimana. Lunedì 26 il testo verrà votato dai deputati e la presentazione di Brnabic è prevista per mercoledì 28, ha detto Vucic. La composizione della squadra di governo dovrebbe essere già resa nota domenica, ha infine precisato il leader Sns, dopo una riunione della presidenza della forza politica da lui guidata. (Seb)