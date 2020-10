Autostrade: Giacomoni (FI) a "Nova", per evitare svendita Aspi soluzione è fondo sovrano italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella tra Autostrade per l’Italia (Aspi) e Cassa depositi e prestiti (Cdp) è "un’operazione in itinere e pertanto ci vuole la massima cautela. Al momento non è stato fissato un prezzo, non c’è l’esclusiva e non c’è un’offerta vincolante. L’unica cosa che possiamo dire è che, di fronte ad un governo che da mesi parla di difesa dell’interesse nazionale, arrivando a ipotizzare la nazionalizzazione di Autostrade, è un paradosso che si finisca per consegnare il 60 per cento della società in mano a dei fondi stranieri". Lo ha affermato, ad "Agenzia Nova", il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro e presidente della commissione bicamerale di vigilanza su Cdp, in merito alla decisione del Consiglio di amministrazione di Cassa depositi e prestiti di dare il via libera a Cdp Equity per procedere alla presentazione - insieme a Blackstone infrastructure partners e Macquarie infrastructure and Real assets - di un'offerta per l'acquisizione dell'88,06 per cento di Autostrade per l'Italia (Aspi) detenuto da Atlantia. (segue) (Rin)