Roma: assessore Trasporti, nessun blocco progetti, abbiamo risorse per opere pubbliche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessun blocco dei progetti, i finanziamenti per poter realizzare opere pubbliche come le nuove tranvie e altre opere "li abbiamo già: ce li ha accordati il Ministero delle Infrastrutture sulla base di progetti già presentati ed evidentemente ritenuti validi". Lo scrive su Facebook l'assessore ai Trasporti del Comune di Roma Pietro Calabrese (M5s). "Parliamo di progetti realizzati a partire dall'inizio di questa consiliatura, rispetto ad una totale assenza di progettualità delle amministrazioni precedenti - spiega l'assessore - . Per quanto riguarda il settore dei trasporti, lo ribadisco, abbiamo già ottenuto finanziamenti dal Ministero per la realizzazione di progetti presentati a dicembre 2018, come la linea tranviaria da Termini a Tor Vergata in sostituzione della ferrovia Roma Centocelle, e le nuove linee tram su viale Palmiro Togliatti e via Tiburtina", sottolinea l'assessore. Per il tram Termini Vaticano Aurelio, invece, "si tratta - continua Calabrese - di un progetto che doveva essere realizzato per il Giubileo del 2000: lo abbiamo ripreso e aggiornato all'attuale normativa, in modo da poter richiedere il finanziamento al Mit, così come programmato per il prossimo gennaio. A riguardo invece dei lavori di ammodernamento e manutenzione straordinaria delle linee metro A e B, così come anche relazionato in commissione mobilità di ieri, vorremmo ricordare che i progetti sono in parte conclusi o in fase di chiusura per procedere alle gare di appalto, in relazione al finanziamento del Mit di 425 milioni, convenzionato a gennaio del 2019. Come da ultimo incontro tra la sindaca Virginia Raggi e la ministra Paola De Micheli, inoltre, abbiamo già pronti i progetti per la futura stazione Venezia e la tratta T2 della Metro C. Nessun blocco o congelamento dei progetti quindi, ma piuttosto il contrario: abbiamo gettato le basi, e non solo, per realizzare - conclude l'assessore - quello che la città attendeva da decenni". (Com)