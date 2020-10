Scuola: Azzolina, test rapidi per non mandare studenti in quarantena solo per raffreddore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, ha ricordato gli investimenti pari a "200 milioni di euro per tablet e pc, e la Protezione civile ci ha aiutato a distribuirli nelle scuole. Si può fare ancora di più, noi non ci tiriamo indietro. Ma servono anche i test rapidi nelle scuole, perché non possiamo mandare in quarantena i nostri ragazzi per un raffreddore o una semplice influenza". La responsabile della Scuola lo ha detto nel corso della registrazione di "Ottoemezzo" su La7. (Rin)