Covid: Viminale, ecco gli orari per sale giochi e scommesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto concerne sale giochi, sale scommesse e sale bingo, il provvedimento opera una restrizione riguardo agli orari di apertura e chiusura di tali attività, fissandone i rispettivi limiti alle ore 8 e alle ore 21. E' quanto si legge nella nuova circolare inviata ai prefetti dal capo di gabinetto del ministero dell'Interno, Bruno Frattasi, che fornisce alcune indicazioni sui profili attuativi del decreto del presidente del Consiglio dei ministri (dpcm) 18 ottobre 2020, che introduce ulteriori misure restrittive, finalizzate a un più efficace contrasto alla diffusione del Covid-19. Le sagre e le fiere di comunità, contraddistinte dal carattere locale - continua il documento - sono oggetto di espresso divieto, mentre rimangono consentite quelle di carattere nazionale e internazionale. Sono inoltre sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, con la sola eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza. Si richiama l’attenzione sulla previsione che ha reintrodotto, per le Pubbliche amministrazioni, l’obbligo di tenere le riunioni con modalità da remoto, salvo che sussistano motivate ragioni che ne giustifichino lo svolgimento in presenza. Le riunioni private sono ancora consentite in presenza - è scritto nel testo - sebbene il loro svolgimento da remoto sia fatto oggetto di una forte raccomandazione. (Rin)