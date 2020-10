Difesa: Borrell, rafforzare dimensione operativa della Pesco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Borrell ha ricordato che "15 progetti Pesco potrebbero essere già operativi entro il 2025, nel campo del cyber dominio, nel campo del supporto medico o nell'area dei missili terrestri da campo di battaglia". Inoltre, "ci sono altri progetti, come quelli nel campo della difesa antimissile" che avranno bisogno "di più tempo, ma stanno già producendo risultati concreti e preziosi e rafforzando le Forze armate della nostra Ue e degli Stati membri capacità di agire e potenziare la propria autonomia strategica". Per Borrell si può vedere "una buona coerenza tra la Pesco e il Fondo europeo per la difesa. Infatti, il 50 per cento delle azioni che riceveranno finanziamenti dal Programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, il precursore del Fondo europeo per la difesa, sono legate a progetti Pesco. Continueremo a lavorare insieme alla Commissione, con il mio amico commissario per il mercato interno, Thierry Breton per garantire tale coerenza e sinergia", ha continuato. (segue) (Beb)