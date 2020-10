Difesa: Borrell, rafforzare dimensione operativa della Pesco (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Borrell ha sottolineato che 38 dei 47 progetti Pesco sono pienamente coerenti con le priorità della Nato e che gli altri 9 progetti sono più di natura operativa, "combinano le capacità esistenti o contribuiscono in modo specifico allo sviluppo dei settori tecnologici europei". Allo stesso tempo, "uno degli obiettivi chiave proposti per la prossima fase della Pesco è concentrarsi maggiormente sui progetti operativi. Dobbiamo dare la priorità a quei progetti in cui gli Stati membri sono pronti a dispiegare forze sul campo congiuntamente e fornire risultati concreti e visibili. Penso che questo sia il tipo di progetti a cui dobbiamo dare la priorità per dispiegare le forze sul campo: progetti comuni con diversi Stati membri", ha specificato. In più, per Borrell, "c'è spazio per gli Stati membri per adempiere meglio ai propri impegni" ad esempio fornendo un sostegno sostanziale alle missioni e alle operazioni della politica di sicurezza e difesa comune (Psdc) o facendo un uso più sistematico degli strumenti di difesa dell'Ue nella loro pianificazione e processo decisionale nazionale. Infine, per l'Alto rappresentante, la revisione strategica della Pesco rappresenta un'opportunità "per riaffermare i principali obiettivi politici della Pesco per i prossimi cinque anni; evidenziare i progetti che forniranno risultati concreti prima del 2025 e, ultimo ma non meno importante, identificare incentivi concreti che aiuteranno gli Stati membri a rispettare i loro impegni, in particolare ancora una volta quando si tratta di progetti operativi", ha concluso. (Beb)