Difesa: Borrell, rafforzare dimensione operativa della Pesco

- Bisogna rafforzare la dimensione operativa della Pesco, la Cooperazione strutturata permanente dell'Unione europea, e la revisione strategica rappresenta un'opportunità per riaffermare i principali obiettivi politici della Pesco, evidenziare i progetti che forniranno risultati concreti prima del 2025 e identificare incentivi concreti che aiuteranno gli Stati membri a rispettare i loro impegni. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, nel dibattito nell'aula plenaria del Parlamento. "Dobbiamo rafforzare la dimensione operativa della Pesco, dobbiamo mantenere l'ambizione di bilancio dell'Unione europea nel campo della difesa, anche per quanto riguarda il Fondo europeo per la difesa e la mobilità militare, e dobbiamo sostenere gli sforzi per garantire la coerenza tra le iniziative di difesa. Ce ne sono molti e dobbiamo farli lavorare insieme in modo coerente", ha detto. La Pesco "è uno strumento fondamentale per gli Stati membri disposti a cooperare maggiormente nel campo della difesa all'interno dell'Unione" e ha tre obiettivi principali, ha ricordato. "In primo luogo, rafforzare la capacità dell'Unione europea come attore della sicurezza internazionale. In secondo luogo, per massimizzare l'efficacia della nostra spesa per la difesa. E in terzo luogo, e soprattutto, contribuire meglio alla protezione della popolazione dei paesi di destinazione e, quindi, dei cittadini dell'Unione europea", ha sottolineato. (segue) (Beb)