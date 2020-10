Autostrade: Gariglio (Pd) a "Nova" su Aspi, bene che situazione si sia sbloccata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bene che la situazione si sia sbloccata e, vista la condizione di partenza, non era affatto scontato. Lo ha affermato ad "Agenzia Nova" Davide Gariglio, deputato e capogruppo del Partito democratico in commissione Trasporti a Montecitorio, in merito alla decisione del Consiglio di amministrazione di Cassa depositi e prestiti di dare il via libera a Cdp Equity per procedere alla presentazione - insieme a Blackstone infrastructure partners e Macquarie infrastructure and Real assets - di un'offerta per l'acquisizione dell'88,06 per cento di Autostrade per l'Italia (Aspi) detenuto da Atlantia. "Era una questione molto complessa - ha osservato il parlamentare - cominciata con annunci roboanti da parte dell’allora maggioranza gialloverde in occasione dei funerali delle vittime del crollo del ponte Morandi, a Genova. Annunci di revoche, fuochi e fiamme e, poi, ci si è scontrati con la forza delle leggi e della realtà dei fatti. E’ stato necessario, dunque, che l’attuale governo abbia perseguito soluzioni di buon senso e che si sia incamminato su strade praticabili". (segue) (Rin)