Ue: Bonaccini, Mes andrebbe preso subito, governo ci rifletta bene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ribadisco che personalmente ritengo che il Mes andrebbe preso subito perché l'unica condizionalità che ha è che deve essere usato per la sanità e perché sarebbe utilizzato immediatamente, senza attendere il Recovery Fund che arriverà se va bene tra un anno. Daremmo un colpo positivo al Pil e al bisogno di creare lavoro e opportunità per le imprese. Sarebbe un’opportunità perché sarebbe immediatamente disponibile. Se non ora quando?”. Lo ha detto a "Timeline", su Sky Tg24, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. “L'unica cosa che chiedo al presidente del Consiglio e alle forze di maggioranza – ha aggiunto - è di rifletterci bene. Anche i segretario del mio partito, Nicola Zingaretti ha più volte ribadito che sarebbe importante accedervi”.(Rin)