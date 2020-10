Usa: a due settimane dal voto Biden in forte vantaggio, ma tanti gli Stati-chiave in bilico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, sembra riuscire a mantenere il proprio vantaggio sul presidente in carica Donald Trump quando mancano ormai due settimane al voto. A livello nazionale, gli ultimi sondaggi attribuiscono in media all’ex vice di Barack Obama un vantaggio di 8,9 punti percentuali, leggermente inferiore rispetto a una settimana fa ma comunque consistente. Resta tuttavia ancora da disputare il secondo e ultimo dibattito tra i due sfidanti, in programma giovedì 22 ottobre (nelle prime ore di venerdì 23 in Italia) a Nashville, Tennessee. Si tratta di una delle poche occasioni ancora a disposizione di Trump per recuperare terreno nei confronti del candidato Dem. Il capo della Casa Bianca punterà sulla politica estera (Bill Stepien, il coordinatore del comitato elettorale, ha chiesto ufficialmente che gli affari internazionali abbiano più spazio nel confronto, come da tradizione negli Stati Uniti) e attaccherà duramente Biden sullo scandalo delle email che collegano suo figlio Hunter ad affari sospetti in Cina e in Ucraina. (segue) (Nys)