Usa: a due settimane dal voto Biden in forte vantaggio, ma tanti gli Stati-chiave in bilico (2)

- Da un lato, l’obiettivo è di sottolineare i recenti risultati diplomatici ottenuti dall’amministrazione con gli Accordi di Abramo tra Israele ed Emirati Arabi Uniti e Bahrein. A questi potrebbe anche aggiungersi a breve l’intesa con la Russia per l’estensione del trattato Nuovo Start e il congelamento degli armamenti nucleari. Dall’altro lato, Trump mira a cavalcare l’onda lunga dell’inchiesta pubblicata la scorsa settimana dal “New York Post”: oggi ha chiesto anche al procuratore generale William Barr di mettere sotto indagine Hunter Biden, figlio di Joe. Lo scandalo si articola su due filoni: le email che riguardano un incontro del 2015 tra l’allora vice presidente Joe Biden e Vadym Pozharskyi, dirigente della compagnia del gas ucraina Burisma nel cui consiglio d’amministrazione sedeva lo stesso Hunter Biden; quelle che sembrano profilare affari poco chiari tra Hunter Biden e il colosso energetico cinese Cfec. L’attenzione è soprattutto sul primo filone. I rapporti tra i Biden e Burisma, come ricordato dal comitato elettorale democratico, sono già stati oggetto di indagine di ben due commissioni senatoriali che non hanno portato ad alcuna incriminazione. L’incontro tra Joe Biden e Pozharskyi è tuttavia un fatto inedito, che assume rilevanza soprattutto alla luce del fatto che un anno dopo il vice presidente Usa farà pressione sul governo ucraino perché licenzi Viktor Shokin, il procuratore che stava indagando sui vertici dell’azienda. (segue) (Nys)