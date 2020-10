Usa: a due settimane dal voto Biden in forte vantaggio, ma tanti gli Stati-chiave in bilico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La speranza di Trump di recuperare terreno si fonda soprattutto sulla situazione negli Stati considerati in bilico. La Florida, con i suoi 29 grandi elettori, rischia di essere decisiva per l’esito del voto del 3 novembre. Qui l’ultimo sondaggio condotto dal quotidiano “The Hill” e dall’istituto Harris dà Trump e Biden in perfetta parità, a confermare come il candidato Dem non sia riuscito a sfondare tra gli elettori di origine latina. Il gruppo Trafalgar, di tendenza repubblicana, attribuisce addirittura al presidente in carica un vantaggio di circa due punti percentuali. Trump ha chance di recupero anche in Arizona (dove non ha caso ha trascorso la giornata di ieri, con ben due appuntamenti con i suoi sostenitori) e nella Carolina del Nord. Più difficile, invece, è la sua situazione nella cosiddetta “Rust Belt”, la “cintura di ruggine” degli Stati Uniti medio-orientali che fu una delle chiavi dell’affermazione elettorale di Trump nel 2016. In media, i sondaggi attribuiscono a Biden un vantaggio di 3,8 punti percentuali in Pennsylvania, suo Stato di nascita, dove la vittoria vale 20 grandi elettori; del 6,2 per cento in Wisconsin; addirittura del 7,3 per cento in Michigan. (segue) (Nys)