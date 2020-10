Usa: a due settimane dal voto Biden in forte vantaggio, ma tanti gli Stati-chiave in bilico (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Per resuscitare la sua campagna, Trump avrà bisogno di un ‘fuori campo’” nel confronto diretto di giovedì con Biden, osserva oggi “The Hill”. Dall’altra parte, il candidato democratico dovrà respingere in maniera convincente le accuse del presidente statunitense in merito alle emali di suo figlio e dovrà persuadere gli elettori della sua capacità di gestire efficacemente l’economia nazionale. Secondo molte rilevazioni, infatti, gli elettori statunitensi sono molto critici nei confronti della gestione della pandemia di coronavirus dell’attuale amministrazione, ma attribuiscono a Trump maggiori chance di rilanciare l’economia dopo la crisi. Per questo, è probabile che Biden cercherà con insistenza di sottolineare come l’attuale crisi economica sia stata cagionata proprio dai problemi nella gestione dell’emergenza sanitaria. È un tema sul quale gli elettori sono più sensibili che mai: un nuovo studio dell’Università di Columbia ha reso noto che otto milioni di statunitensi sono finiti in povertà dallo scorso marzo. (Nys)