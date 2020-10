M5s: blog, Stati generali differiti al 14 e 15 novembre, si terranno a distanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro degli Stati generali del Movimento cinque stelle "non potrà che essere svolto a distanza". E' quanto si legge sul blog delle Stelle. L'evento è un "momento di confronto ormai non rinviabile", ma il M5s lo terrà "in ottemperanza alle disposizioni assunte del governo". Resta in fatto che, si precisa sul blog, "per poter predisporre la modalità telematica che consenta ai tavoli di lavoro di potersi confrontare approfonditamente, la due giorni di chiusura dovrà essere rinviata di una settimana e pertanto si svolgerà nelle date del 14 e 15 novembre". (Rin)