Iran: Borrell, deploriamo ritiro Usa da Jcpoa e siamo preoccupati per attività Teheran

- L'Unione europea deplora profondamente il ritiro degli Stati Uniti nel 2018 dall'accordo sul nucleare iraniano ed è preoccupata per le attività di Teheran. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, in aula plenaria del Parlamento europeo. "Riaffermeremo inoltre il nostro impegno e sostegno per l'accordo nucleare iraniano, il cosiddetto Jcpoa, il piano d'azione globale congiunto. Deploriamo profondamente il ritiro degli Stati Uniti nel 2018 dall'accordo sul nucleare iraniano e la successiva reimposizione delle sanzioni statunitensi all'Iran. Allo stesso tempo, siamo seriamente preoccupati per le attività dell'Iran che sono incoerenti con il Jcpoa e hanno gravi implicazioni per la proliferazione", ha detto. (Beb)