Covid: Bonaccini, non possiamo permetterci un’altra serrata

- “Altre restrizioni possono essere prese dalle Regioni, come è da sempre. Bisogna seguire l’andamento quotidianamente, non farsi prendere dalla paura ma essere sempre pronti ad assumere decisioni che vadano a ridurre l’impatto epidemiologico. Un nuovo lockdown non ce lo possiamo permettere. Poiché un lockdown generalizzato vorrebbe dire una pandemia economico-sociale oltre che sanitaria, dobbiamo fare le cose per bene”. Lo ha detto a "Timeline", su Sky Tg24, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.(Rin)