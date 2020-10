Sicurezza: Borrell, Ue convinta dei valori del Trattato su non proliferazione armi nucleari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea è fermamente convinta dei valori duraturi del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari (Tnp) e sostenere l'integrità del sistema internazionale basato su regole con un multilateralismo efficace, come principio fondamentale, rimane il suo obiettivo. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, in aula plenaria del Parlamento europeo. "È essenziale che tutti gli Stati parti rispettino gli obblighi del Trattato di non proliferazione e attuino pienamente tutti gli impegni previsti dal Trattato. Sostenere e preservare il Trattato di non proliferazione deve rimanere una priorità fondamentale per la politica estera dell'Unione europea. L'Ue sostiene fermamente tutti e tre i pilastri del trattato, non proliferazione, disarmo nucleare e usi pacifici dell'energia nucleare, e continuerà a promuovere l'attuazione completa, equilibrata e completa del piano d'azione della Conferenza di revisione 2010", ha detto. Borrell ha ricordato che l'Ue sta promuovendo la ratifica del Trattato sul divieto totale di test e la preparazione dei negoziati per un Trattato sulla sospensione del materiale fissile. (segue) (Beb)