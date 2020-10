Sicurezza: Borrell, Ue convinta dei valori del Trattato su non proliferazione armi nucleari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Insieme agli Stati membri, stiamo preparando una posizione comune dell'Unione europea forte e lungimirante per la conferenza di revisione del trattato di non proliferazione", ha proseguito. "In primo luogo, continueremo a chiedere con forza l'estensione da parte di Stati Uniti e Russia del Nuovo Trattato Start prima del febbraio 2021 e incoraggeremo i negoziati per un accordo futuro più ampio. In secondo luogo, accogliamo con favore le varie iniziative di disarmo nucleare, compresa l'Iniziativa di Stoccolma. In terzo luogo, riconosciamo la maggiore attenzione riservata alla riduzione del rischio e speriamo che le discussioni su questo argomento possano ottenere un ampio sostegno", ha spiegato. "Continuiamo a chiedere alla Repubblica democratica popolare di Corea di astenersi da ulteriori provocazioni e di compiere passi concreti verso l'abbandono di tutte le sue armi nucleari e dei suoi programmi di missili balistici", ha continuato. (segue) (Beb)