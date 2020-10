Sicurezza: Borrell, Ue convinta dei valori del Trattato su non proliferazione armi nucleari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Borrell ha spiegato che l'Ue è fermamente convinta dei valori duraturi del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari e "sostenere l'integrità del sistema internazionale basato su regole con un multilateralismo efficace, come principio fondamentale, rimane l'obiettivo dell'Unione europea". Per questo, "dobbiamo continuare a lavorare per ottenere risultati e non consentire alla pandemia di fermare il multilateralismo. Il campo della prevenzione nucleare è quello in cui possiamo e dobbiamo continuare a lavorare. Il declassamento dei trattati e dei regimi internazionali e l'adozione di misure unilaterali per imporre il rispetto della non proliferazione difficilmente avranno i risultati desiderabili. Le principali sfide globali della nostra era possono essere affrontate solo lavorando in collaborazione con altri", ha sottolineato. Infine, Borrell ha assicurato che l'Ue continuerà "a incoraggiare gli Stati Uniti e la Federazione Russa a cercare ulteriori riduzioni dei loro arsenali, strategici e tattici, nonché delle armi nucleari dispiegate e non dispiegate". (Beb)