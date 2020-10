Al pronto soccorso ci sovrespongono al rischio di contagio: parla a "Nova" un ambulanziere di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’impennata dei casi Covid ha colto di sorpresa i pronto soccorso di Roma dove da alcuni giorni si registrano lunghe file di ambulanze in attesa di poter affidare al personale ospedaliero, i malati affetti dal virus prelevati dai loro domicili. “Sono ore di forte stress quelli che stiamo vivendo all’interno dei mezzi di soccorso con cui operiamo”. Lo dice ad Agenzia Nova l’operatore di una ambulanza in servizio 118 a Roma. Ogni squadra di emergenza sanitaria è composta da un autista, un soccorritore o barelliere e da un infermiere che si ritrovano a vivere ore di attesa, assistendo pazienti positivi al virus sovresponendosi, loro stessi oltre il consentito, al pericolo di contagio. “In ospedale portiamo principalmente quelle persone positive ma che restano a casa fino a quando le condizioni cliniche glielo permettono” dice l’ambulanziere “poi quando il quadro clinico peggiora, così come viene loro consigliato, devono chiamare l’ambulanza per il loro trasporto in ospedale”. Evidentemente è l’aumento di pazienti che necessitano ricoveri ha creare gli ingorghi.“Da tre giorni registriamo file di ambulanze davanti agli ospedali -dice anche l'operatore 118 -. Ieri sera, in un ospedale nel quadrante sud della Capitale, per esempio, abbiamo portato un paziente covid con una grave insufficienza respiratoria tanto che necessitava della maschera d’ossigeno. Prima di noi c’erano altri mezzi di soccorso, anche loro con pazienti bordo, e abbiamo capito che la serata si metteva male”. Dopo aver fornito i dati del l’assistito all’addetto al triage è cominciata la loro attesa di un posto letto per il malato. “Sarebbe bastata anche una sedia dato che il paziente era nelle condizioni di rimanere seduto ma non c’era neanche quella”. A quel punto è cominciata la sovresposizione al virus. “Il paziente, chiaramente, non poteva rimanere solo nell’ambulanza e noi ci alternavamo per sorvegliarlo. Inoltre, in quanto positivo al covid, non poteva neanche scendere per andare in bagno così come l’infermiere, l’unico rimasto con la tuta considerata contagiata, non poteva accedere ai servizi igienici. Poteva al massimo sgranchirsi le gambe scendendo dal mezzo mentre io o l’autista, sorvegliavano l’assistito dall’abitacolo del mezzo mantenendo chiuso il pannello trasparente”.Situazioni di grave disagio per gli ambulanzieri che si trovano a correre il rischio di essere contagiati, “non solo quando si interviene nel soccorso, ma anche quando si attende la decongestione al pronto soccorso. Tutto questo accade dopo turni di 12 ore che spesso si allungano, come ieri sera, di altre due o anche tre ore. La stanchezza fa calare l’attenzione e aumentare i rischi di commettere qualche errore che poi costa caro a noi e alle famiglie che la sera riabbracciamo”. (Rer)