Egitto: lanciato servizio per intentare cause legali online

- Il governo egiziano ha avviato oggi la prima fase di un servizio che consente di presentare online cause di contenzioso, nel quadro di un progetto nazionale per digitalizzare e automatizzare il sistema di contenzioso. Lo ha annunciato il ministero della Giustizia, secondo quanto riferisce una nota del Servizio di informazione statale (Sis). Con i nuovi servizi, le azioni legali possono essere intentate online. I contendenti saranno informati online delle sessioni giudiziarie e potranno pagare le tasse online. La digitalizzazione del servizio inizialmente riguarda sei tribunali di primo grado: Heliopolis, Port Said, Cairo nord, Cairo meridionale, Giza meridionale e Giza settentrionale. (Cae)