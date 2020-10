Ue: Balz (Bundesbank), euro digitale aumenterebbe rischio di corse agli sportelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tempi di crisi, una corsa agli sportelli bancari in tempi di crisi costituirebbe un rischio considerevole, qualora venisse introdotto l'euro digitale. Il risultato potrebbe essere “la destabilizzazione dell'intero sistema finanziario”. A lanciare l'avvertimento è Burkhad Balz, membro del consiglio di amministrazione della Bundesbank di cui è responsabile per le transazioni. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, in una “corsa agli sportelli digitali” i clienti delle banche prendono d'assalto gli istituti di credito per liquidare rapidamente i conti e convertirli in valuta virtuale, considerata più sicura in tempi di crisi. Pertanto, secondo Balz, occorre ideare strumenti in grado di garantire che l'euro digitale sia utilizzato principalmente come mezzo di pagamento e non come riserva di valore. “Un'opzione da esaminare sarebbe sentire agli utenti di detenere euro digitali in qualsiasi momento solo fino a un certo limite massimo”, ha affermato Balz. (Geb)