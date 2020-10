Legge Bilancio: Franceschini, 17 milioni in più per gli istituti culturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "17 milioni di euro in più per gli istituti culturali, sale così a 50 milioni di euro l'ammontare permanente delle risorse con cui il Mibact finanzia le attività di istituzioni che sono una componente essenziale della nostra identità". Lo afferma il ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, in merito alle norme contenute nella manovra di bilancio varata sabato notte. "Grazie a questo intervento - sottolinea il ministro - aumentano di oltre il 50 per cento le risorse per queste istituzioni che sono fondamentali per il nostro paese: un patrimonio enorme di memoria, storia, conoscenza, archivi e documentazione. È un dovere dello Stato aiutarle e sostenerle in tutti i modi e lo è ancora di più in questo momento di grave difficoltà". Dal Museo a Galileo di Firenze, all'Accademia della Crusca, al Vittoriale degli italiani, al Poldi Pezzolli, all'istituto Parri, all'Accademia nazionale di San Luca, al Museo storico della Liberazione,all'Istituto italiano di studi storici sono circa 150 le istituzioni culturali che ogni anno vengono finanziate dal Mibact. (com)