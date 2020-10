Imprese: Di Bartolomeo (Leonardo), tecnologia ed esperienze a servizio della difesa del patrimonio culturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esperienza tecnologica, scientifica e di conoscenza, maturata in settori che vanno dalla difesa all'elettronica, dall'aeronautica alla ricerca spaziale messi al servizio di una efficace difesa del patrimonio culturale mondiale. Lo ha detto Pasquale Di Bartolomeo, Chief Commercial Officer di Leonardo, nel corso della videoconferenza “Tecnologie per la tutela, sicurezza e valorizzazione dei siti di rilevanza archeologica e museale", organizzata dall'Istituto italo latinoamericano in collaborazione con il ministero dei beni Culturali e della stessa Leonardo. Un'azienda, sottolinea Di Bartolomeo, che investe in Ricerca e Sviluppo oltre "l'undici per cento dei ricavi", e che è in grado di mettere le tecnologie avanzate a servizio della difesa del World heritage: dalla realtà aumentata all'intelligenza artificiale, solo per fare alcuni esempi, "possono essere messi a fattor comune per fare in modo che i nostri figli possano beneficiare del patrimonio culturale lasciato nel tempo dai nostri padri", ha detto Di Bartolomeo sottolineando che l'esperienza, il "know-how", e le conoscenze messe a punto nei tradizionali settori di sviluppo da Leonardo possono ben rispondere alla "necessità di aiutare e proteggere e salvaguardare il patrimonio non solo di un paese, ma di quello dell'umanità". Un patrimonio sul quale incombono da una parte le minacce legate alle "catastrofi naturali, ai cambiamenti climatici, agli eventi naturali e all'inquinamento", e dall'altra al "fattore umano", alle persone e organizzazioni che materialmente "cercano di rubare e distruggere" reperti. L'azienda lavora su entrambi gli scenari con varie soluzioni basate sul principio dell'integrazione delle diverse tecnologie. A titolo di esempio, Di Bartolomeo cita il "sistema di comando e controllo (Sc2), una piattaforma web che funge da sala di controllo, un sistema snello che attraverso un quadro operativo comune, accessibile sempre e ovunque, permette di gestire in sicurezza gli eventi e coordinarli". Importante in questo senso il lavoro al "Super computer", che per potenza di calcolo sarà "il primo in Italia e tra i primi in Europa", in grado tra le altre cose di processare enormi moli di dati in tempi ristrettissimi. (Res)