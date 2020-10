Di Maio difende Azzolina: "Contro di lei attacchi ingenerosi, a scuola sta funzionando tutto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, è stata oggetto di "attacchi ingenerosi da parte dell’opposizione", nonostante nel mondo della scuola "tutto è ripartito e sta funzionando". E' quanto afferma il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in un'intervista ad "Huffington Post". Rispondendo a una domanda circa la presunta difficoltà del governo nel disciplinare la sfera pubblica, dando la responsabilità ai cittadini sull’eventuale successo o meno della strategia, Di Maio spiega: "Trovo facile puntare sempre il dito. Starsene in tribuna e dire 'io avrei fatto meglio dell’altro'. Sulla scuola per settimane ho sentito polemiche e attacchi ingenerosi da parte dell’opposizione nei confronti della ministra Azzolina, mentre vedo adesso che tutto è ripartito e sta funzionando. Qui nessuno vuole scaricare colpe sui cittadini, da parte di tutti serve la massima collaborazione. Rappresentiamo le istituzioni e ci assumiamo noi la responsabilità delle decisioni. Ma guardiamoci attorno: Spagna, Francia, Regno Unito sono dovuti intervenire con misure drastiche perché hanno avuto un’esplosione di contagi incontrollata". (Rin)