M5s: Crippa, su Stati generali scelta di buon senso

- Secondo il capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera, Davide Crippa, "la scelta di rinviare gli Stati generali, di pochi giorni, per poterli svolgere, in sicurezza, rispettando le norme disposte dall'esecutivo, attraverso la modalità telematica, è una scelta di buon senso e responsabile". Il parlamentare aggiunge in una nota: "In un momento nel quale ai cittadini sono chiesti dei sacrifici e di osservare le regole, ognuno deve fare la sua parte. Incontrarci in questo modo non è una novità per una forza politica innovativa come la nostra". (Com)